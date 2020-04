Nach dem Brand des Wohn- und Geschäftshauses am vorletzten Freitag in Blankenstein sind die Ermittlungen der Brandermittler der Kriminalpolizei noch nicht beendet. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro.

Wir berichteten bereits über den Dachstuhlbrand des Wohn- und Geschäftshauses am Marktplatz in Blankenstein, der sich am vorletzten Freitag zu einem Großeinsatz für 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, THW, Ordnungsamt und Stadtwerke entwickelte.

Auf Anforderung des Ordnungsamtes hatten Kräfte des THW-Ortsverbandes Hattingen am Ende des Einsatzes noch in der Nacht zum Samstag entsprechende Eigentumssicherungsmaßnahmen am Brandobjekt vorgenommen, d.h., die Fenster im Erdgeschoss wurden mit Holzplatten verschlossen. Um das Gebäude herum wurde von der Stadt auch noch ein Schutzzaun aufgestellt.

Das frühere Wohn- und Geschäftshaus, in dem sich auch das Eiscafé Filippin befand, ist nach dem Brand einsturzgefährdet und nicht mehr zu betreten, so die Polizei. Daher gestalten sich die aktuellen Ermittlungsansätze aufwändig und schwierig.

Ein technischer Defekt, so Polizei-Pressesprecherin Sonja Wever, kann durch die Brandermittler des KK1 zurzeit nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Die Staatsanwaltschaft hat aber inzwischen die Ermittlungen übernommen. Hinsichtlich der Statik des Hauses wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Die betroffene Familie Haarmann konnte nach dem Brandereignis in einer Wohnung der HWG untergebracht werden. „Dort können wir für vier Wochen wohnen und müssen abwarten, wie es dann weitergeht“, sagte der Hauseigentümer des Brandhauses jetzt auf Nachfrage.

Von seiner Hausversicherung hat er nach eigenen Angaben noch keine Zahlung erhalten. Mit Hinweis auf den Datenschutz verweigerte seine Gebäudeversicherung eine entsprechende Nachfrage des STADTSPIEGEL.