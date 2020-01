Städtischer Mitarbeiter wegen Amtsanmaßung vor dem Strafrichter

Im Mai 2019 soll sich ein städtischer Mitarbeiter fälschlicherweise als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgegeben und ein Verwarnungsgeld wegen Falschparkens angedroht haben. Es wurde bereits Gegenanzeige wegen Verleumdung gestellt.

Da passte heute in der öffentlichen Hauptverhandlung manches nicht zusammen. Der Angeklagte, der nach eigenen Angaben am Tattag die Bürgersteige auf Reparaturerfordernisse inspizierte, will bei seiner Arbeit an diesem Tag im Mai des letzten Jahres keine Person getroffen und auch von keiner Person angesprochen worden sein.

Dennoch wurde er angezeigt, sich als Mitarbeiter der Ordnungsbehörde ausgegeben und einen Falschparker mit Ordnungsgeldandrohung reglementiert zu haben.

Nur 50 Euro Ordnungsgeld für erforderliche Prozessfortsetzung

Die Anzeigenerstatterin als wichtigste Zeugin fehlte heute, sie hatte nach telefonischer Rückfrage bei ihr auf ihrer Arbeitsstelle die Ladung zur Hauptverhandlung „verbummelt“.

Dafür erhielt sie nur 50 Euro Ordnungsgeld, die sie nicht zahlen braucht, wenn sie dafür einen Tag ins Gefängnis geht. Natürlich werden ihr auch die heutigen Kosten der Gerichtsverhandlung zusätzlich in Rechnung gestellt.

Interessant war auch für die Besucher der öffentlichen Hauptverhandlung im Amtsgericht, dass die Personenbeschreibung, die die Anzeigenerstatterin bei ihrer Strafanzeige abgegeben hatte, mit der Person des Angeklagten überhaupt nicht übereinstimmt.

Interessant wird es jetzt am nächsten Montag, wenn die Erstatterin der Strafanzeige als Zeugin gehört und im Großen Sitzungssaal des Amtsgerichtes auf den Angeklagten trifft.

Dieser hatte unmittelbar nach Eingang der Strafanzeige gegen ihn zusammen mit seinem Arbeitgeber Strafanzeige wegen Verleumdung gegen die Anzeigenerstatterin gestellt.

Mit einem Urteilsspruch von Richter Kimmeskamp ist nächsten Montag zu rechnen.

Erklärung Strafgesetzbuch:

§ 132 Amtsanmaßung

Wer unbefugt sich mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes befasst oder eine Handlung vornimmt, welche nur kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden darf, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.



§ 187 Verleumdung

Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren.