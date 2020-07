In der Nacht von Mittwoch, 29. Juli, auf Donnerstag, 30. Juli, haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus am Hilgenweg in Hattingen-Niederwenigern einzubrechen. Der 34-jährige Bewohner des Hauses bemerkte am Donnerstag eine Hebelmarke an der Terrassentür und verständigte die Polizei. Offensichtlich hat den Einbrecher die Anwesenheit der Bewohner im Haus nicht gestört. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 02324/9166-6000.