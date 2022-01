HATTINGEN ZU FUSS eröffnet die neue Saison für Stadtführungen! Stadtführer Lars Friedrich (53): „Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt biete ich ab sofort wieder Stadtführungen durch die Hattinger Altstadt an.“ Voraussetzung: Pro Führung dürfen maximal zehn Personen teilnehmen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht eingerechnet werden. Und: „Es gilt die 2G-Regel: Alle Teilnehmenden müssen geimpft oder genesen sein und müssen während der Tour eine medizinische Maske tragen.“

Öffentliche HATTINGEN ZU FUSS-Touren finden an jedem ersten Freitag im Monat um 17 Uhr sowie an jedem vierten Sonntag im Monat um 14.30 Uhr statt. Friedrich: „Und an jedem zweiten Freitag um 19 Uhr steht die Kostümführung mit dem Hauptmann der St. Georgs-Bruderschaft entlang der Stadtbefestigung auf dem Programm“. Alle öffentlichen Touren dauern rund 60 Minuten und kosten 10 Euro pro Person. Auch Themenführungen durch die Altstadt und die Stadtteile können ab sofort wieder von Kleingruppen gebucht werden.

Info und Termine: www.hattingenzufuss.de