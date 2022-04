Am Donnerstag, 14. April findet in der Zeit von 7.30 bis 13 Uhr ein sogenannter kleiner „Ostermarkt“ in Hattingen-Welper auf dem Vorplatz der Sparkasse statt. Dieser findet ersatzweise für den Wochenmarkt am Karfreitag statt. Dort werden drei Stammhändler des üblichen Wochenmarktes Blumen, Eier und Kartoffeln anbieten.



Grund für diesen Sondermarkt ist eine Änderung im Bereich der Wochenmarktveranstaltungen, die zum 1. Januar 2022 von der Stadt entschieden wurde. Eine Vorverlegung der Wochenmärkte aufgrund von gesetzlichen Feiertagen ist danach nicht mehr möglich. Fällt der Wochenmarkt auf einen gesetzlichen Feiertag, fällt dieser nun ersatzlos aus. Jedoch können auf Wunsch der Markthändlerinnen und Markthändler je nach Möglichkeit und Absprache „Sondermärkte“ im kleinen Rahmen durchgeführt werden.