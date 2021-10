Am 23.10.2021 findet von 11-16 h ein Benefiz Lehrgang in der Turnhalle im Rauendahl, Rauendahlstrasse 40 in 45529 Hattingen, für die Obdachlosen Hilfe unter der Schirmherrschaft von Michael Dommermuth und für die Jugendarbeit der Taekwondo-Abteilung durch die Leiterin Beate Oebel ihres Zeichen Chef- Taekwondo-Trainerin des VfL Winz-Baak1912 e.V. und Trägerin des 2. schwarzen Gürtels und dem Grossmeister Detlef Rößler statt. Nach der Flutkatastrophe begann im ganzen Land eine überwältigende Hilfsbereitschaft der Bürger, nur wurden hier leider die Ärmsten der Armen oft übersehen. Die, die schon eh kaum was besaßen, verloren durch die Flut oft den letzten Rest. Zelte, Decken, Kleidung, oft die letzten Habseligkeiten wurden mitgerissen und zerstört. Hier kommt Michael Dommermuth mit ins Spiel, er setzt sich seit langer Zeit für die Obdachlosen ein. Er sprach mit Beate Oebel über die Katastrophe. Hier wollte die Abteilungsleiterin des VfL Winz-Baak sich sofort stark machen und helfen. Da auch für die Taekwondo-Abteilung dringend ua Ausrüstung benötigt wird, um den Kindern, oft aus sozial schwächeren Familien, angeschafft werden müssen, war die Idee zu einem Selbstverteidigungehrgang bald geboren. Der bekannte Meister Detlef Rößler, Träger des 8. DAN im Taekwondo war sofort begeistert von der Idee und bot seine Unterstützung an. Somit konnte für den kommenden Samstag, ein ebenfalls international erfahrener Kampfsportler gewonnen werden. Durch den Einsatz vieler Eltern der Schüler/innen von Beate Oebel, wird es auch zu einem Kaffee und Kuchenangebot, sowie einer Gulaschkanone, kommen.