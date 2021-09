Am Donnerstag, 2. September, kam es gegen 2.14 Uhr in Herne zu einem Verkehrsunfall in mit hohem Sachschaden, wobei der Fahrer ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen unterwegs war.

Als ein Streifenwagen der Polizei Herne auf der Herner Bahnhofstraße/ der Fußgängerzone in südlicher Fahrtrichtung fuhr, kam den Beamten ein Auto entgegen. Das Fahrzeug und die Insassen sollten aufgrund dieses Verkehrsverstoßes angehalten und kontrolliert werden. In diesem Augenblick beschleunigte der Fahrer das Auto stark und versuchte vor der Kontrolle über den Westring in nördlicher Richtung zu fliehen. Im Anschluss riss der Sichtkontakt zum verfolgten Auto schnell ab.

Kurze Zeit später konnte das Auto jedoch verunglückt im Bereich Westring/ Forellstraße festgestellt werden. In unmittelbarer Nähe wurde auch der 29-jährige deutsche Autofahrer, der sich alleine im Wagen befand, angetroffen werden.

Nach ersten Ermittlungen ist die Person nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Vortests auf Alkohol und Drogen beim Fahrer verliefen positiv, so dass auch Blutproben auf der Polizeiwache in Herne entnommen wurden.

Keine Verletzten

Unbeteiligte Personen wurden glücklicherweise nicht gefährdet beziehungsweise verletzt. Auch der Fahrer des verunglückten Autos blieb unverletzt. Er konnte die Polizeiwache nach Abschluss der Maßnahmen wieder verlassen.

Aufgrund des großen beziehungsweise langen Spurenbildes von bis zu 100 Metern - mehrere Verkehrszeichen und Grünstreifen wurden beschädigt - wurde die Unfallaufnahme durch das dafür speziell geschulte Unfallkommando des Polizeipräsidiums Bochum durchgeführt.

Das verunfallte Auto wurde sichergestellt.

Die Gesamtschadenshöhe wird auf circa 25.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariates dauern an.