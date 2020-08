Das neue Schuljahr beginnt morgen, 12. August. Die Polizei Bochum, die auch für Herne zuständig ist, möchte, dass die Schulkinder sicher zur Schule kommen. Aus diesem Grund setzt sie sich insbesondere in der Zeit bis zum 23. August verstärkt für die Sicherheit der Schüler ein.



Die Verkehrssicherheitsberater der Verkehrsunfallprävention werden im Bereich von Grundschulen tätig, um gerade in den ersten Wochen die Sicherheit auf dem Schulweg zu stärken. Darüber hinaus unterstützen Bezirksdienstbeamte das Training mit den Erstklässlern.

Daneben werden verstärkt Geschwindigkeitsmessungen in Schulnähe durchgeführt. Dabei wird auch kontrolliert, ob die Kinder in den Fahrzeugen in zulässigen Sitzen gefahren werden und dabei richtig angegurtet sind.

Zweiräder sind ebenfalls ein Thema, wenn es um den Schulweg geht. Fahrradkontrollen gehören daher auch zur Schulwegüberwachung. Dabei geht es beispielsweise um Beleuchtung und die Funktionsfähigkeit der Bremsen.

Halteverbote beachten

Zudem richtet sich die Polizei mit einem Appell an die Eltern: Die Halt- und Parkverbote im Bereich von Schulen sind für die Sicherheit der Kinder eingerichtet.