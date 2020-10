Die Gemeinde Hünxe fördert mit Mitteln aus dem Städtebauförderprogramm „Kleine Städte und Gemeinden“ mit dem Verfügungsfonds Maßnahmen, die zur positiven Entwicklung der drei Ortskerne Hünxe, Drevenack und Bruckhausen beitragen.

Ein Anteil von 50 Prozent der Gesamtkosten wird durch die Förderung übernommen, sodass eine Gruppe von Jugendlichen den Skatepark in Hünxe als erstes Projekt mit Marten Dalimot, einem diplomierten Kommunikationskünstler, aufwerten konnte. 15 Kinder und Jugendliche nahmen teil und ließen mithilfe der Spenden von insgesamt über 1000 Euro die Kunst aus der Dose für sich sprechen.

Kunst von jungen Menschen für junge Menschen

Gemeinsam mit Marten Dalimot wurden auf der Skateanlage Farbexplosionen sichtbar, einzigartige Bilder und handgemachte Kunstwerke von jungen Menschen für junge Menschen geschaffen. An vier Wochenenden verbrachten die Jugendlichen kreative Zeit mit Dalimot und zeichneten ihre bunten Ideen auf Papier und letztendlich an die Fläche am Skatepark: Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Nähere Informationen zum Förderprogramm sind im Quartierspunkt Hünxe, Alte Dinslakener Straße 4, bei Annelie Giersch, Tel.: 0151/ 22152967, E-Mail: quartiersmanagement@huenxe.de erhältlich.