Das heutige Gedicht der Woche stammt aus dem zweiten Band meiner "Geschichten aus dem Reich der Tiere". Es handelt von einem Kuckuckspärchen. Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Sonntag wünscht Wolfgang Reinisch (der Magier)

Das Kuckuckspärchen

Kuckuck schallt es durch den Wald,

Paarungszeit ist wieder bald,

weshalb im hohen Baumgeäst

die Vögel bauen sich ein Nest.

Das Vogelweibchen legt ein Ei,

doch manchmal zwei oder auch drei,

beginnt danach fleißig zu brüten

und das Vogelnest zu hüten.

Doch ein Kuckuck namens Paul,

der bekannter Weise faul,

zu seiner Frau Pauline spricht:

„Weib, so machen wir das nicht!

Wir beide sind doch nicht so dumm

und legen uns für Kinder krumm!

Nein, du legst jetzt deine Eier

in das Nest von der Frau Meier

und dann schauen wir uns an

von fern, wie die sich quälen kann!“

Und so legte denn Pauline,

als Frau Meier zur Latrine,

ihre Eier, fix im nu,

bei Frau Meier noch dazu.

Und so kam’s, dass die Frau Meier

auf einmal hatte sieben Eier,

doch mangels Rechenunterricht,

merkte sie dies alles nicht.

Und als die sieben Vögel schlüpften

und im Vogelnest rumhüpften,

vergnügte sich das Kuckuckspärchen

in den Wipfeln hoher Lärchen.

Die Meiers aber, wohlgemut,

quälten sich mit ihrer Brut,

von denen vier besonders groß

und dazu auch noch rücksichtslos.

Sie schubsten, drängelten und fraßen,

gierig, ohne alle Maßen,

machten es den Eltern schwer

und diese wunderten sich sehr.

Denn die vier lernten zwar das Fliegen

und auch beim Futterkampf das Siegen,

doch eines wollte nicht gelingen,

dass diese lernten auch das Singen.

Sie lernten nicht einmal tuck tuck,

doch dafür schrien sie kuck kuck,

und zwar einzeln und im Chor . . .

Das kam den Meiers spanisch vor!

Und weil es keinen Ärger machte,

was Kuckuck Paul sich so ausdachte,

ward für Paul und für Pauline

diese Sache zur Routine!



Weitere Informationen zu meinen bislang 16 Büchern mit lustigen Gedichten finden sich auf www.wolfgang-der-magier.de und www.autorenseite-wolfgang-reinisch.jimdo.com

Über diese Seiten können Sie meine Bücher käuflich erwerben, aber auch bei Amazon sind diese erhältlich.