Iserlohn. Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag, 7. Oktober, versucht, in einer Tankstelle an der Baarstraße einen Geldautomaten aufzubrechen. Gegen 3.40 Uhr entdeckte eine Zeugin eine kaputte Scheibe und die geöffnete Frontklappe des Geldautomaten. Sie informierte die Polizei. Eine sofort ausgelöste Fahndung nach verdächtigen Personen oder Fahrzeugen führte zu keinem Ergebnis.

Die Täter hatten gewaltsam eine Fensterscheibe im Bereich des Automaten geöffnet. So gelangten sie in die Räume und bearbeiteten das Gerät mit Hebelwerkzeugen und Flex. Die Einbrecher scheiterten und flüchteten ohne Beute. Sie richteten jedoch einen Schaden im sechsstelligen Bereich an.

Die Polizei wertet Videoaufnahmen aus und sucht Zeugen: Wer zwischen 23 und 3.30 Uhr Personen oder Fahrzeuge im Bereich von Tankstelle oder Kreisverkehr gesehen oder andere Hinweise hat, soll sich unter Tel. 9199-0 melden. Die Täter müssen sich längere Zeit in und an dem Objekt aufgehalten und dabei auch Lärm gemacht haben.