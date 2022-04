Iserlohn. Der Schulabschluss ist nicht mehr fern und für viele Schüler stellt sich die Frage, welchen Weg sie danach einschlagen. Für diejenigen, die ein Studium planen, bietet die Allgemeine Studienberatung der Fachhochschule Südwestfalen am Donnerstag, 7. April, einen Online-Workshop zur allgemeinen Studienorientierung an.

Die kompakte Veranstaltung richtet sich an alle, die in der Studienorientierung noch eher am Anfang stehen oder das Gefühl haben, nicht richtig weiterzukommen. Sie bekommen frische Denkanstöße zum Studium und zur Studienorientierung und erkunden ihre ganz persönlichen Anforderungen an einen Studiengang.

Das Webinar findet über die Software Zoom in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr statt. Eine Anmeldung unter http://www.fh-swf.de/cms/webinare ist erforderlich. Alle Interessierten bekommen nach der Anmeldung eine Einladung mit Zugangsdaten zum Zoom-Meeting per Mail zugesandt. Die Teilnahme kann auch von einem Smartphone oder Tablet erfolgen.