Wer die Zeit des Lockdowns zum Schmökern nutzen möchte, kann sich über die Stadtbücherei immer noch digitale Medien ausleihen.

Einen besonderen Service bietet die Einrichtung zudem Interessenten an, die bislang kein Büchereinutzer sind und das Online-Angebot kennenlernen möchten. Diese können die „Onleihe“ vier Wochen lang kostenlos testen.

Im Zuge des Lockdowns bleibt die Stadtbücherei zunächst bis einschließlich 11. Januar geschlossen. Auch Abholservice und Lieferdienst sind nach der neuen Coronaschutzverordnung nicht möglich. Die Bücherei hat in diesem Zuge die Rückgabefristen bis Ende Januar verlängert; Mahngebühren fallen nicht an.

Abgelaufene Ausweise können telefonisch unter Tel. 02307/1487000 verlängert werden, um die Onleihe weiter nutzen zu können. Interessenten für die Onleihe bittet die Stadtbücherei, sich unter buecherei@stadt-kamen.de zu melden. Die Bücherei schaltet ihr Online-Angebot dann für vier Wochen lang kostenlos frei, sodass die neuen Nutzer Bücher und Hörbücher auf Ihre digitalen Endgeräte herunterladen können.

Die Musikschule teilt mit, dass sie sich am 21. und 22. Dezember der Ferienregelung in NRW anschließt. An diesen Tagen findet kein Unterricht statt.