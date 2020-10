In den Herbstferien bietet der Kamener Reitverein einen Schnupperkurs auf der Reitanlage im Gewerbegebiet Hemsack an. Mitmachen können Kinder und Jugendliche ab acht Jahren.

Der Reitkurs findet von Montag bis Freitag täglich von 13.30 bis 15.30 Uhr statt. Zum Programm gehört neben der Pferdepflege sowie dem Satteln und Trensen auch das Reiten an der Longe und in der Abteilung. 6 Ponys und Kleinpferde sowie eine Reithalle stehen hierfür zur Verfügung. Freie Plätze gibt es noch in der Woche vom 12. bis 16. Oktober. Mitzubringen sind ein Reit-oder Fahrradhelm sowie festes Schuhwerk. Nach dem absolviertem Schnupperkurs können die Reitschüler an den Abteilungsstunden teilnehmen. Anmeldungen bei Astrid Kley, Tel. 0172/2802586 entgegen.