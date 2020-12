Nach Fertigstellung der Räumlichkeiten im Schirrhof wurden nun offiziell die Schlüssel an Künstler und das MALZ übergeben. Noch sind die Wände kahl und weiß aber in kurzer Zeit sollen hier tolle Ateliers und eine Beratungsstelle entstehen.

„Ein Teil der Kunstszene in Kamp-Lintfort hat nun ein neues Zuhause gefunden. Auch die Zweigstelle des Moerser Arbeitslosenzentrum kann nun bald ihre Arbeit aufnehmen“, so 1. Beigeordneter Dr. Christoph Müllmann. Neue Mieter sind neben dem MALZ Bildhauer Jörg Winke, Künstlerin Edelgard Wittkowski und Kunsttherapeutin Andrea Much. Ab März wird auch die Künstlerin Barbara Lübbehusen ihre Räumlichkeiten im Obergeschoss des Schirrhofes beziehen. „Das Familien-, Kultur- und Bildungszentrum Schirrhof nimmt immer mehr Formen an. Wir bieten den Mietern eine vergünstigte Miete. Als Gegenleistung bringen sich die Akteure bei gemeinsamen Aktionen im Schirrhof ein“, so Müllmann.

Es soll in Zukunft eine Vernetzung mit der Kita „SCI-Kinderhaus“ im Erdgeschoss und der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition geben.