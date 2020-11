Unbekannte Täter warfen am Sonntagabend, dem 29. November, gegen 22.13 Uhr die Fensterscheibe einer Parfümerie an der Großen Straße ein und entwendeten diverse Herrendüfte. Die eingeworfene Scheibe befindet sich auf der Rückseite des Geschäfts und ist von Innen mit einer Trockenbauwand versehen gewesen. Die Täter beschädigten sowohl die Scheibe, als auch die dahinter befindliche Trockenbauwand mittels eines Steins. Aus dem Verkaufsraum wurde eine derzeit nicht bekannte Anzahl an Herrendüften entwendet. Die Einbrecher konnten unerkannt flüchten. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Kleve telefonisch unter 02821/5040 entgegen.