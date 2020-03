Ein bisher unbekannter Mann hat am Mittwoch (11. März 2020) einen 52-jährigen Klever mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Gegen 9:50 Uhr war der 52-Jährige auf der Brahmsstraße zu Fuß unterwegs zu seinem Auto, das in der Graf-Otto-Straße abgestellt war. Als er neben seinem Wagen - ein Audi A4 - stand, kam ein unbekannter Mann auf ihn zu und sagte, er solle von dem Wagen weggehen, das sei nicht seiner. Der 52-Jährige antwortete, dass der Audi sehr wohl sein Auto sei. Daraufhin schlug der Unbekannte ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, der Geschädigte ging zu Boden. Nachdem der Täter noch nach dem 52-Jährigen getreten hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Mann wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt und ca. 180 bis 185 cm groß beschrieben. Er war von kräftiger Statur, hatte kurze, dunkle Haare und einen Vollbart. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden.