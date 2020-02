Ein Paar Schuhe hatten am Freitag (28. Februar 2020) um 12.50 Uhr Alarm ausgelöst: Deshalb versuchte die 27-jährige Beschäftigte eines Schuhgeschäftes an der Olmer Straße in Kleve einen Mann beim Verlassen des Ladenlokals aufzuhalten. Der Schuhdieb schlug die junge Fraue daraufhin mit dem Ellenbogen nieder und flüchtete in Richtung Gildeweg. Trotz Verfolgung durch weitere Zeugen konnte der Täter nicht aufgehalten werden. Die Verkäuferin wurde leicht verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte der mutmaßliche Täter ein paar Schuhe entwendet. Die Täterbeschreibung laut Polizei: Südländer, ca. 30 Jahre alt, schwarze Mütze, Schwarze Jacke, blaue Jeans mit Gummizug an den Knöcheln.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040, zu wenden.