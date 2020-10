Die große und die kleine Welt des Malers August Friedrich Siegert (Neuwied a. Rh. 1820-1883 Düsseldorf) sind noch bis zum 1. November im B.C. Koekkoek-Haus zu sehen.

Im Werk dieses Malers des Biedermeier begegnen Porträts, Charaktertypen und Genreszenen mit bisweilen verhaltenem sozialkritischem Blick. August Friedrich Siegert wurde vor zweihundert Jahren geboren und war ein Vorfahre des in Kleve immer noch bekannten Leiters der Schuhfabrik "Hoffmann", Dr. Walther Siegert (1904-1970). Er war nicht nur als Professor an der Düsseldorfer Akademie sondern auch an der Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zur Ausstellung liegt ein Katalog vor, erhältlich im Museumshop für 36 Euro.