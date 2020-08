Lanko - mit Jazz, Blues und finnischem Tango begeisterten sie das Publikum

Zum Abschluss eines sonnigen Sommertages hatte am Freitag, dem 31. Juli die Blues- und Jazzband „Lanko“ im Rahmen der Kulturbühne 100 auf der Bühne vor dem Casa Keve einen grandiosen Auftritt. Die Zuschauer der sehr gut besuchten Veranstaltung sparten nicht mit Beifall für diese fünf tollen Musiker. Mit einer Mischung auf eigenen Kompositionen und Intepretationen weltbekanner Stücke, wussten Frank Schut, Kees Cuypers, Bert Thompson, Stefan Janßen und Dave Tchorz zu überzeugen. Die Mischung aus Bluesballaden, Jazz und Anklängen an finnischen Tango wurde nie langweilig. Der Rhythmus steckte an und und fast jeder wippte im Takt der Musik mit.

Nächsten Freitag, am 7. August erwarten die Jazzfreunde Kleve mit dem Trio Accordion Affairs die Zuschauer. Da die Kartenzahl wegen Corona begrenzt ist, am besten schnell reservieren und Tickets kaufen unter https://event-buddy.de/casa-cleve.