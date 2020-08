Petitionsübergabe zur Rettung der Schleuse in Kleve-Brienen.

Am 20. August konnte die Petition mit 3325 Unterschriften zur Rettung der Briener Schleuse in den Räumen der Wasserstrassen- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes in Duisburg übergeben werden. Die Petitionsseite wurde vertreten von: Frau Northing - Kleves Bürgermeisterin, Herr Brauer - Kleves Bürgermeister a.D. und Schirmherr und Ralf Borgmann - Facebookgruppen- und Petitionsstarter "Rettet die Schleuse von Brienen, erbaut 1656 bis 1688", sowie Mitgründer des SVB. e.V.. Von Seiten des WSA waren anwesend: Frau Beul - Amtsleiterin, Herr Wicher- Fachbereichsleiter, Herr Wolters - Aussenbereichsleiter und von der Pressestelle Frau Bergmann. Die Einreicherung der Petition ist ein weiterer wichtiger Schritt zum Erhalt der Schleuse in Kleve-Brienen, die den Klever Bürgern sehr am Herzen liegt