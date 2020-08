Nur drei Tage nachdem eine erste Idee entwickelt wurde, setzte der Klever Spoyland-Schleusen-Förderverein Stadt . Land . Fluss … Schluss? e.V. unter der Federführung des geschäftsführenden Vorsitzenden Helmuth Plecker ein tolles Projekt bereits in die Tat um. An mehreren Tagen sollte die Unterwasserwelt des Spoykanals fotografiert und gefilmt werden. Der Niederrheintaucher Clemens Venmans wurde angeschrieben und erklärte sich sofort bereit, den Verein ehrenamtlich zu unterstützen und mit weiteren Tauchkollegen den Lebensraum unter Wasser des Spoykanals und des Altrheins in Bildern festzuhalten. Beim zweiten Termin mit den Tauchern Clemens Venmans und Markus Kreiten wurde der Bereich zwischen Herzogbrücke und Opschlag fotografisch erforscht. Markus Kreiten konzentrierte sich dabei auf die Aufnahmen unter Wasser, während Clemens Venmans beeindruckende Bilder vom Kanal mit Blick auf die anliegenden Gebäude wie Volksbank und dem Hotel Rilano schoss. Ein weiterer Termin steht in der kommenden Woche an. Danach wird überlegt, wie die Bilder zukünftigt am besten verwendet werden können. Eine Ausstellung, ein Bildband oder ein Vortrag wären sicher interessant für alle Klever Bürger, ihre „Spoy“ mal aus ganz anderer Perspektive erleben zu können.