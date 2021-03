Nach 126 Tagen coronabedingter Schließung darf der Tiergarten seit dem heutigen Montag, 8. März, wieder öffnen. Tagelang haben die Mitarbeiter alles gegeben, um die Vorgaben der neuen Coronaschutzverordnung umzusetzen und so für einen sicheren Tiergartenbesuch zu sorgen.

Kleve. „Die Sicherheit unserer Besucher, Mitarbeiter und Tiere steht an oberster Stelle“, berichtet Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Daher haben wir in den vergangenen Tagen unser optimiertes Hygienekonzept umgesetzt und die Möglichkeit einer vorherigen Terminbuchung mittels Onlinereservierung geschaffen.“

Diese ist nämlich gemäß der neuen Verordnung Voraussetzung für einen Zoobetrieb zu

Coronazeiten. Polotzek: „Unsere Gäste müssen sich vor ihrem Besuch auf unserer Homepage anmelden und diese Reservierungsbestätigung an der Kasse vorzeigen.“ Die Pflicht zur Onlineregistrierung gilt auch für Jahreskartenbesitzer, deren Jahreskarte auf Wunsch um die 126 Schließtage verlängert wird.

Wirtschaftlich schwierige Zeit

Polotzek: „Aufgrund der langen Schließung und der fehlenden Eintrittserlöse befinden wir uns derzeit in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit. Daher freuen wir uns, wenn uns unsere Jahreskartenbesitzer als unsere treuesten Gäste unterstützen und freiwillig auf die Verlängerung der Jahreskarte um die Schließzeit verzichten. Als kleines Dankeschön laden wir sie dafür auch am 10. Juli 2021 von 19 bis 22 Uhr exklusiv in unseren Late-Zoo ein, wo sie dann die besondere Abendatmosphäre im Tiergarten Kleve erleben können.“

Für Personen ohne Internetzugang

Einige Menschen, insbesondere Ältere, haben keinen Internetzugang, möchten aber trotzdem nicht auf den Tiergartenspaziergang verzichten. Auch an diese Menschen haben Polotzek und sein Team gedacht: „Für alle Personen ohne Internetzugang bieten wir die Möglichkeit an, immer dienstags zwischen 9 und 11 Uhr telefonisch unter der 02821 26785 ihren Tiergartenbesuch für die nächsten sieben Tage anzumelden. Aus organisatorischen Gründen geht die telefonische Voranmeldung immer nur innerhalb dieses Zeitfensters und ist ausschließlich Personen ohne Internetzugang vorbehalten.“

Alle anderen Gäste können ausschließlich über www.tiergarten-kleve.de ihre Vorab-Anmeldung durchführen und sich auf der Tiergartenhomepage auch über die aktuellen Corona-Regeln im Tiergarten informieren.

Ablauf, Anmeldung und Öffnungszeiten

Der Tiergarten Kleve ist ab sofort wieder täglich von 10 bis 17 Uhr und ab dem 15. März täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Besucher müssen sich vor ihrem Besuch online auf www.tiergarten-kleve.de registrieren und diese Reservierungsbestätigung an der Kasse vorzeigen. Dann wird der Eintritt regulär bezahlt bzw. erfolgt der Zutritt mit der Jahreskarte.

Trotz Zeitfenster beim Einlass können sich die Gäste bis zur Schließzeit um 17 Uhr (ab dem 15. März: 18 Uhr) im Park aufhalten. Der Imbiss hat geöffnet und bietet Speisen und Getränke "to go" an. Es gilt eine Maskenpflicht auf dem Parkplatz, im Eingangsbereich (inkl. Imbiss), Streichelzoo, auf dem Spielplatz sowie den Sanitäranlagen. Die Maskenpflicht gilt auch für schulpflichtige Kinder. Bitte beachten Sie vor Ihrem Besuch auch die Hinweise auf der Tiergartenhomepage.