Schon an den Januarsonntagen wurden sie gefeiert - die Zoomgottesdienste der Evangelischen Kirchengemeinde Kleve, sonntags um 10.30 Uhr. Eingeladen wurde zu Kindergottesdiensten. Inzwischen stellt sich heraus, dass auch Erwachsene von den Geschichten, Liedern und der liebevollen Gestaltung etwas haben.

Am nächsten Sonntag wird Josef im Mittelpunkt stehen, der Mann der Maria. Dieser Gottesdienst ist nicht nur was für Kinder und ihre Familien - auch andere Erwachsene haben etwas davon. Ein echter Gottesdienst für Kleine und Große! Die Zugangsdaten mit dem Link stehen auf der Homepage der Kirchengemeinde: www.kleve.ekir.de. Anschließend, ab etwa 11.15 Uhr, sind alle eingeladen noch zu bleiben oder neu dazu zu kommen - zum digitalen Kirchenkaffee. Zu Austausch und Begegnung am Bildschirm.