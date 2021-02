Der Pegel Emmerich ist von 3,95 m am 29. Januar auf heute 7,79 m gestiegen. Das ist gewaltig. Aber immer noch rund zwei Meter unterhalb der Hochwassermarke von 1995, als in unserer Region Schenkenschanz und Millingen evakuiert wurden.

So weit scheint es in diesem Jahr nicht zu kommen. Aber die Wassermassen an Rhein und altrhein sind im Moment doch recht eindrucksvoll.

Als ich in meinen Bildern kramte, stieß ich auf einige Aufnahmen vom Januar 2018. Der Wasserstand liegt in diesen Tagen eindeutig höher. Doch das sind nur wenige Zentimeter.

Anbei ein paar Aufnahmen von vor drei Jahren rund um die Emmericher Rheinbrücke. Aufgenommen von der Klever Seite.