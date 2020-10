Neuer Spielplatz am Opschlag

Es tut sich etwas am Opschlag. In der Nähe des Spoykanals und der umliegenden Cafes und Gaststätten lässt die Stadt Kleve einen kleinen Spielbereich mit Rutschen und Klettergerüsten herrichten. Sicherlich an dieser Stelle eine sinnvolle Angelegenheit.

Hier können die Kinder toben und Mama und Papa gleichzeitig ihren Kaffee genießen.

Herrlich!