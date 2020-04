Dem Kreisgesundheitsamt Kleve liegt am heutigen Sonntag (5. April, 16 Uhr), die bestätigte Information vor, dass im Kreis Kleve eine vierte Person an Covid-19 verstorben ist. Es handelt sich um einen 69-jährigen Mann aus Rees, der an Vorerkrankungen litt.

Insgesamt 304 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen gibt es aktuell. Davon sind 24 in Bedburg-Hau, 18 in Emmerich am Rhein, 36 in Geldern, 18 in Goch, 24 in Issum, 18 in Kalkar, 25 in Kerken, 23 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 26 in Kleve, 4 in Kranenburg, 35 in Rees, 7 in Rheurdt, 25 in Straelen, 5 in Uedem, 5 in Wachtendonk und 5 in Weeze. In Klärung befinden sich 6 Meldungen.

Von den insgesamt 304 bestätigten Corona-Fällen sind 114 Personen genesen, 24 Personen befinden sich im Krankenhaus und vier Personen sind verstorben.

Bislang wurde für 1.321 Personen häusliche Quarantäne angeordnet (Stand: 05.04.2020).