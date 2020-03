Der für Dienstag geplante Elternsprechtag am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Kellen ist abgesagt worden. Auch alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen wurden abgesagt.

Die Schule hat jedoch folgende Ersatzregelung getroffen:

"Das jeweilige Klassenleitungsteam setzt sich mit den Fachlehrern der Klasse in Verbindung.Nach Rücksprache nimmt das Klassenleitungsteam in der Zeit vom 16.03.2020 bis zum 20.03.2020 telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit den Erziehungsberechtigten der Schüler und Schülerinnen auf, deren Versetzung gefährdet ist oder bei denen dringender Gesprächsbedarf besteht. Der Inhalt des Kontaktes wird kurz dokumentiert und in der Schülerakte abgelegt.

Sollte weiterer Gesprächsbedarf bestehen, stehen Ihnen die Lehrkräfte selbstverständlich in den wöchentlichen Sprechstunden, die über das Sekretariat abgestimmt werden können, zur Verfügung", teilte Schulleiter Heinz-Bernd Westerhoff den Eltern mit.