Im letzten Schuljahr war es den Schüler*innen aus Spanien und Deutschland noch möglich sich leibhaftig im sonnigen Andalusien zu treffen. Doch gerade jetzt in Zeiten der Pandemie soll der Kontakt nicht abbrechen. So macht der Spanischkurs des achten Jahrgangs unter der Leitung von Lehrerin Aleksandra Tričković einen digitalen Schüleraustausch mit dem IES Poeta García Gutiérrez in Chiclana de la Frontera. „Es ist uns wichtig, für einen authentischen Fremdspracherwerb zu sorgen, der handlungsorientiert ist und die Schüler*innen durch einen Bezug zu deren Lebensweltbezug motiviert“, sagte Tričković.

KLEVE. Eine Lebenswelt, die zurzeit natürlich stark von Corona geprägt ist. Aber es ist ja eine interessante Erkenntnis: Auch Spanien trägt Maske!

Die an der Costa de la Luz liegende Partnerschule ist Teil des Netzwerks „Schulen: Partner der Zukunft (PASCH)“ und wird vom Goethe-Institut betreut. An ihr hat die deutsche Sprache einen besonders hohen Stellenwert, denn sie kann als erste oder zweite Fremdsprache sowie im Rahmen von bilingualem Unterricht erlernt werden. Beide Schulen möchten den Austausch auch in Zukunft ausbauen.

Die Kommunikation mit den spanischen Austauschschüler*innen verläuft über die Lernplattform Moodle in Form von Video-, Audio- und Textdateien. Dabei sind bereits tolle Produkte entstanden! Die erste Lernaufgabe bestand darin, in Partnerarbeit ein Video zu drehen, in welchem die Schüler*innen sich und ihre Familie vorstellen – die Schüler*innen der GaF in spanischer und ihre spanischen Freunde in deutscher Sprache. Zugleich sollten die Videos den spanischen Austauschschüler*innen einen ersten Einblick der deutschen Schule vermitteln. Gedreht wurde daher an den Lieblingsorten der jeweiligen Schüler*innenpaare.

Wie so etwas aussehen kann, erfährt man auf der Schulhomepage. Auf www.ge.kleve.de sind unter der Rubrik „Aktuelles“ zwei der Schülervideos zu bestaunen.

Nun sind neue und digitale Lernwege durchaus spannend, doch treibt die Schüler*innen noch etwas an. „Wir wollen unsere spanischen Freunde irgendwann auch mal in echt treffen. Das wäre schön“, so der Kurs einhellig. „Der Moment wird ganz sicher kommen.“