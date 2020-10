Seit Anfang des Jahres gibt es in der ehemaligen Schuhfabrik an der Ackerstraße die „MoveFactory“, eine Trainingshalle für urbanen Streetsport in Kleve. Hier finden Jugendliche und junge Erwachsene Möglichkeiten für diverse Sportarten wie Tanzen, Parkour, Tricking oder Calisthenics.

Nach den Herbstferien starten dort neue Angebote: Jeden Donnerstag gibt es einen Streetdance-Kurs für Anfänger ab 12 Jahren. Von 15.30 bis 17 Uhr gibt es zu cooler Musik verschiedene Choreos im Stil der aktuellen Musikvideos. Jeder kann dabei ganz ohne Vorerfahrung mitmachen. Der Kurs startet am Donnerstag, 29. Oktober, und läuft bis zum 17. Dezember.

Ideale Kurse für Leute ohne Tanzerfahrung

Mit dem HipHop-Kurs am Dienstagabend werden etwas ältere Tänzer ab 15 Jahren angesprochen: Von 19 bis 20.30 Uhr stehen kurze Choreografien mit Elementen aus R'n'B & Dancehall, NewStyle oder Afropop auf dem Trainingsplan. Der Kurs startet am Dienstag, 3. November, und läuft bis zum 22. Dezember. Der Kurs ist ideal für Leute mit keiner oder geringer Tanzerfahrung.

Beide Kurse finden in kleinen Gruppen statt, getanzt wird mit dem notwendigen Abstand unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.Für beide Kurse fällt ein geringer Teilnahmebeitrag von je zehn Euro für die komplette Dauer an. Weitere Infos zu den Angeboten der "MoveFactory" und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung gibt es unter www.movefactory.eu.