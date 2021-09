Seit dem 18. März 1971 besteht der Clever Ruder Club e.V. (CRC). Dieses Jahr feiert der Verein also nicht nur 50-jähriges Jubiläum, sondern nun auch erstmals sein hundertstes Mitglied.



Die Jugendabteilung des Clubs besteht inzwischen aus 26 Kindern und stellt so ein Viertel des Clubs. Um so mehr freut sich die Gruppe darüber, dass das 100. und 101. Mitglied aus ihren Reihen hervorgeht. Die Geschwister Helene und Julius sind seit einigen Wochen ambitioniert dabei und nun offiziell Mitglieder im Verein. Die Altersstruktur zeigt inzwischen wieder einmal mehr, dass Rudern ein Sport für die ganze Familie und jedes Alter ist.

0-18 Jahre: 26 Mitglieder

19-30 Jahre: 22 Mitglieder

31-50 Jahre: 27 Mitglieder

51-70 Jahre: 20 Mitglieder

71-90 Jahre: 5 Mitglieder

Das familiäre Umfeld ist dem Club besonders wichtig. Neben dem Rudern organisiert der Club auch immer wieder andere Aktionen. Erst kürzlich wurde bei der jährlichen Familien-Rad-Tour 30km in die Pedale getreten und anschließend am vereinseigenen Bootshaus in Brienen gegrillt. Die Kids freuen sich bereits auf die geplante Film-Nacht im Bootshaus im Oktober.

Wer Teil der Ruder-Club-Familie werden möchte, nimmt gerne Kontakt zu auf und steigt mit ins Boot: www.clever-rc.de, über Facebook oder Instagram.