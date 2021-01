Das Kontaktcafé an der Hoffmannallee in Kleve bleibt für einen Aufenthalt weiterhin geschlossen. Die Mitarbeitenden bieten aber wieder einen "to-go-Service" an.

Das heißt: Belegte Brötchen können montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr für kleines Geld gekauft werden. Brot, Brötchen- und Kuchenspenden werden ebenfalls ausgegeben. Zudem besteht die Möglichkeit, sich zu duschen und Wäsche zu waschen. Im Kontaktcafé selbst wird ein Großteil der Spenden für Obdachlose gelagert. Bedürftige, die noch warme Kleidung benötigen, können sich dort zu den oben genannten Öffnungszeiten Jacken, Hosen, Pullover und Schuhe oder aber Schlafsäcke und Isomatten aussuchen. Ein längerer Aufenthalt – auch im Hof – ist nicht gestattet.

Das Kontaktcafé des Caritasverbandes Kleve ist ein niedrigschwelliges Angebot für Rat- und Hilfesuchende in Kleve an der Hoffmannallee. Aufgrund der Corona-Schutzverordnung ist es seit Ende Oktober geschlossen. Dafür gab es eine Notfallversorgung. Zuletzt – vom 14. Dezember bis zum 10. Januar – war das Kontaktcafé komplett geschlossen.