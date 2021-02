Nach zwei Jahren wählten die Wirtschaftsjunioren im Kreis Kleve einen neuen Vorstand. Sprecher für die Jahre 2021 und 2022 ist Marius Schulte geworden. Er ist seit Januar 2021 Geschäftsführer bei Wolters Nutzfahrzeuge GmbH in Kalkar.



Mit Schulte in den Vorstand gewählt wurden ebenfalls Christian Cox (blue-power.IT, Omexom Smart Technologies GmbH, Uedem) als stellvertretender Sprecher, langjähriges Vorstandsmitglied Markus Brinkmann (BHU Brinkmann Hermanns Ulrich PartG mbB, Bedburg-Hau) als Kassenwart sowie Beisitzerin Gina Heimsoth (DFE Pharma GmbH & Co. KG, Goch). Auch die ehemalige Kreissprecherin Marie-Christin Remy (Hennecken Remy GmbH, Emmerich/Kleve) bleibt als Beisitzerin dem Vorstand erhalten und unterstützt ihren Nachfolger. Die Mitgliederversammlung fand in diesem Jahr rein virtuell statt.

Cox ist "Wirtschaftsjunior des Jahres"



Traditionell wird bei der Jahreshauptversammlung auch ein Junior mit dem Titel „Wirtschaftsjunior des Jahres“ ausgezeichnet. In diesem Jahr erhielt der neugewählte stellvertretende Kreissprecher Christian Cox die Ehrung. Dr. Andreas Henseler, der im Juli vergangenen Jahres die Geschäftsführung des Juniorenkreises an Steffen Hasenohr übergab, hielt die Laudatio. Cox überzeugte vor allem durch sein stetiges Engagement etwa für den Juniorentag oder für die zur Landratswahl organisierte Podiumsdiskussion im August 2020. Für seine Dienste wurde Cox auch mit der silbernen Juniorennadel ausgezeichnet.