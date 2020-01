Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber rund um die Weihnachtstage, Neujahr und dem Fest der Heiligen Drei Könige bin ich etwas sentimentaler gestimmt als sonst. Gerne lenke ich dann meinen Gang in die ehrwürdigen Kirchen des Niederrheins und genieße die enorme Raumwirkung und die stimmungsvollen Details dieser Architektur-Perlen.

Manche Kirchen wirken zur Weihnachtszeit etwas kitschig. Nicht so die ab 1858 in neugotischem Stil erbaute Marienbasilika in Kevelaer. Die gesamte Einrichtung ergibt ein überaus harmonisches und stimmiges Bild. Besonders hervorstechend ist die in herrlichen Farben gehaltene Ausmalung der Kirche, die sich an der mittelalterlichen französischen Königskapelle Sainte-Chapelle in Paris orientiert.

Nicht ohne Grund wurde die Kirche 1923 zur päpstlichen Basilica minor erhoben, was auch im Wappen der Kirche zum Ausdruck kommt. Eine besondere Hochschätzung erfuhr die Basilika durch den Besuch von Papst Johannes II vor 33 Jahren sowie durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Besuch des Bundespräsidenten wurde am 17. Dezember 2017 bundesweit im sog. ZDF-Weihnachtskonzert ausgestrahlt.

Ach, ja - ein Besuch in Kevelaer lohnt nicht nur zur Weihnachtszeit!