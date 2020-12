Polizei in Selm und Werne hat neuen Chef

Markus Fastnacht war im Laufe seiner Polizei-Karriere schon fast überall im Kreis Unna im Dienst. Selm und Werne fehlten noch auf seiner persönlichen Karte, doch damit ist nun Schluss: Fastnacht ist neuer Leiter der Polizeiwache Werne und seit dieser Woche verantwortlich für die beiden nördlichsten Städte im Kreis

Dienstantritt war am Montag, einen Tag später dann begrüßten Landrat Mario Löhr und der Leitenden Polizeidirektor Peter Schwab den Polizeihauptkommissar dann an seinem neuen Arbeitsplatz, der Wache in Werne. Das Einsatzgebiet ist für Wachenleiter Fastnacht zwar noch recht neu, doch er freut sich schon jetzt auf die Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden in Selm und Werne sowie - wenn Corona es wieder erlaubt - den Kontakt zu den Bürgern. Landrat Löhr betonte, die Polizeiwache Werne bekomme mit Fastnacht, der zuletzt zwei Jahre den Bezirks- und Schwerpunktdienst Unna leitete, einen Leiter mit viel Erfahrung. Der Privatmann Fastnacht wohnt in Kamen, ist verheiratet und hat zwei Töchter. Die Töchter sind zwar schon erwachsen und aus dem Haus, dafür halten ihn seine beiden Hunde aus dem Tierschutz auf Trab.



Thema "Polizei" im Lokalkompass:

> "Neue" sind im Dienst für die Stadtteile