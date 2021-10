Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

Zu einem Wohnhausbrand wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Selm und Bork heute gegen 16 Uhr gerufen. In der Bismarkstrasse stand ein Wohnhaus bei Eintreffen der ersten Kräfte in Vollbrand. Eine starke Rauchentwicklung war bereits auf der Anfahrt sichtbar.

Der Brand wurde zuerst von der Vorderseite bekämpft, parallel wurde hinter dem Haus ebenfalls ein Löschangriff vorbereitet.

Die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie begeben, ein Bewohner ging kurzzeitig ins Wohnhaus zurück, verließ es nach kurzer Zeit wieder und wurde durch den Rettungsdienst, aufgrund der Rauchgase, behandelt. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Dachböden der angrenzenden Häuser wurde ebenfalls kontrolliert, ein Übergreifen des Feuers konnte aber verhindert werden.

Im Einsatz waren der Löschzug aus Bork und Selm, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der leitende Notarzt des Kreises Unna.

Der Löschzug Netteberge und Cappenberg wurde vorsorglich alarmiert, und besetzten die Feuerwache in Bork um den Grundschutz sicherzustellen.