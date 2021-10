Drei Verletzte Personen nach Unfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend gegen 17.50 Uhr auf dem Borker Landweg.

Ein aus Vinnum kommender BMW Mietwagen fuhr auf den Borker Landweg in Richtung Bork.

Kurz vor der Kreisgrenze überholte der BMW ein anderes Auto, kam dann in der Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen, rutschte in den Graben, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Alle sechs Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fünfsitzer befreien.

Drei kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Bei allen Insassen konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr aus Selm und Bork, vier Rettungswagen, ein Notarzt, sowie der Rettungshubschrauber Christoph 8.

Wer das Fahrzeug fuhr, ist derzeit noch unklar. Der Borker Landweg war für zwei Stunden gesperrt.