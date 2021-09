Unfall: Ärzte kämpfen um sein Leben

Polizei und Feuerwehr waren am Abend nach einem schweren Unfall in Selm über Stunden im Einsatz. Ein Auto erfasste einen Radfahrer, für den Mann besteht Lebensgefahr.

Der Radfahrer (54) fuhr am Abend etwa um 20 Uhr auf der Lüdinghausener Straße, hier kam es dann kurz vor dem Rewe-Markt am Kreisverkehr zum Unfall. Ein Mercedes, der aus Richtung des Baumarktes kam, prallte aus bisher unklarer Ursache in das Fahrrad. Der Radfahrer rutschte über die Motorhaube in die Windschutzscheibe und stürzte, wohl als der Autofahrer (79) bremste, nach fast fünfzig Metern wieder zu Boden. Ersthelfer kümmerten sich um den Schwerstverletzten, dann kam er ins Marien-Hospital nach Lünen. Im Moment, so ein Mitarbeiter der Kreisleitstelle in Unna kurz vor Mitternacht, bestehe weiter Lebensgefahr. Die Polizei sicherte Spuren und bittet nun um Hinweise. Personen, die den Unfall beobachtet oder vielleicht schon vor dem Unfall den Radfahrer bemerkt haben, melden sich unter Telefon 02303 / 921 34 20 bei der Wache der Polizei in Werne.

