Unfall am Abend fordert zwei Verletzte

Retter brachten am Abend zwei Menschen ins Marien-Hospital - sie verletzten sich bei einem Verkehrsunfall.

Unfallort war die Viktoriastraße. In Höhe einer Tankstelle bremste nach ersten Erkenntnissen ein Mann seinen Nissan. Eine Frau, die hinter dem Nissan fuhr, konnte nicht mehr anhalten und ihr Auto prallte in das Heck. Mann und Frau verletzten sich dabei vermutlich leichter, beide kamen nach der ersten Versorgung durch Feuerwehr und Rettungsdienst am Unfallort ins Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Victoriastraße für die Zeit der Unfallaufnahme.



