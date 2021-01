Hallo,

durch den Lockdown hatte ich viel Zeit um meine Homepage zu aktualisieren.

Eine neue Domain gibt es auch um eben was NEUES zu zeigen.

https://fotograf-mario.de

Durch Corona habe ich Fotograf 90% weniger Aufträge.

Nun überlege ich alternativ was kreatives an zu bieten.

Das wird am kommenden Wochenende mich beschäftigen bei reichlich Kaffee und Kekse.

Es wird weiter gehen... ich werde hier schreiben was mir so eingefallen ist.

Über ein Facebook Like o. Instagramm würde ich mich freuen ;)

Komm auch DU gut durch diese schlimme Zeit. Bleibt gesund.