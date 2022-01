Kinderkino in der Stadtbücherei:

Am 3. Februar zeigt die Stadtbücherei in ihrem Kinderkino den Film Ash und seine Freunde auf Rettungsmission. Die Veranstaltung dauert von 16 bis 17:30 Uhr und ist für KInder ab 6 Jahren vorgesehen.

Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine Anmeldung erforderlich, die ab dem 20. Januar unter Tel.: 02306 104-2617 oder direkt in der Stadtbücherei möglich ist.

Wichtig: Aktuell gilt für Kinder ab 6 Jahren durchgängig eine Maskenpflicht, auch am eigenen Sitzplatz.

Quelle: Terminplan der Stadt Lünen und Kinderkino.