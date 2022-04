Kanalsanierung erfordert Straßensperrungen:

Während der vergangenen 20 Jahre hat der Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen (SAL) für zahlreiche Baustellen im Geistviertel verantwortlich gezeichnet. Nun beginnt der letzte Bauabschnitt im Wohngebiet: Weil die Altkanalisation noch aus den 1930er- bis 1950er-Jahren stammt und sanierungsbedürftig ist, müssen die Rohre in den Straßenzügen Virchowstraße, Behringstraße, Röntgenstraße und Robert-Koch-Straße erneuert werden. In allen Straßen kommen Betonrohre mit einer Kunststoffbeschichtung zum Einsatz. Dabei werden die Durchmesser der jetzigen Kanalrohre vergrößert, um auf zukünftige Regenereignisse vorbereitet zu sein.

Die Kanalisation in der Virchowstraße wird zwischen Friedrichstraße und Graf-Haeseler-Straße auf einer Länge von ca. 200 m erneuert. In der Behringstraße tauscht SAL die vorhandenen Betonrohre auf einer Länge von ca. 190 m aus. Die Mischwasserkanalisation in der Röntgenstraße wird ebenfalls zwischen der Friedrichstraße und Graf-Haeseler-Straße auf einer Länge von ca. 135 m und in der Robert-Koch-Straße auf einer Länge von ca. 170 m erneuert.

Da der Straßenbelag durch die Kanalarbeiten großflächig ausgebaut wird und grundsätzlich die Notwendigkeit zur Erneuerung besteht, erhalten die Straßen eine neue Decke. Weiterhin ist in Teilbereichen eine neue Beleuchtung vorgesehen. Die Anwohner wurden hierüber bereits informiert. Die Stadtwerke Lünen nutzen die Gelegenheit und verlegen in Teilbereichen neue Erdgas-, Trinkwasser- und Stromleitungen. Die Hausanschlussleitungen wurden bereits im letzten Jahr erneuert.

Quelle: Stadt Lünen / Aktuelles