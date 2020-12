Seepark Lünen

Wie ich heute am eigenen Leib erfahren musste, die Brücke am kleinen Teich in der Nähe der "Alten Ziegelei" ist extrem glatt.

Das Holz ist durch die Feuchtigkeit, das Moos und die gefallenen Blätter eine reine Schlinderbahn.

Hier ist die Stadt Lünen gut beraten entweder Hinweise aufzustellen oder anderweitig Abhilfe zu schaffen.

Also, bitte dort unbedingt aufpassen.