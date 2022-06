Spargelernte an vielen Stellen beendet:

In diesem Jahr haben viele Verkaufsstellen ihren Spargelverkauf schon eingestellt. Es lief nicht wie erwartet, das Geschäft - viele haben verzichtet, obwohl der Genuss günstiger war als in den vergangenen Jahren.

Offiziell endet die Spargelsaison am Johannitag, dem 24. Juni eines jeden Jahres, bei unserm "Verkaufsstand" am 19. Juni. Also heute noch ein letztes Mal genießen und dann bis zur nächsten Ernte warten.

Wer ein bisschen mehr über den Spargel wissen möchte, findet hier weitere Informationen:

Heute ist "Schluss mit Spargel"

Viel Spaß damit.