Kommentar: Beweis der Dummheit

Kühe erschrecken - wer das macht und sich dabei auch noch filmt, beweist seine eigene Dummheit. Ein Kommentar von Daniel Magalski:

Einstein soll es gewesen sein, der anmerkte, dass zwei Dinge unendlich seien - das Universum und die menschliche Dummheit - nicht ganz sicher sei er sich aber beim Universum. Skeptiker zweifeln an, ob wirklich der berühmte Denker der Urheber des Spruches war, letztlich spielt das aber auch keine Rolle, denn wer immer diesen Satz erdachte hatte ohne jeden Zweifel Recht. Internet-Trends sind immer wieder der Beweis für die Behauptung und dieser besonders: Kühe zu den Klängen eines Liedes, das sich mit seiner Melodie quasi in den Gehörgang ätzt, in blanke Panik zu versetzen und die schwachsinnige Aktion auch noch zu filmen und sich dafür online feiern zu lassen, lässt eben keinen anderen Schluss zu als die Existenz unendlicher Summheit. Das World Wide Web hat sicher viele Vorteile, doch in diesem Fall wohl eher nicht, denn ohne die globale Vernetzung wäre der Trend vom Kühe erschrecken nur eines geblieben - eine richtig blöde Idee irgendwo auf dieser Welt.

Thema "Kühe" im Lokalkompass:

