Das Bürgertelefon der GFL-Ratsfraktion ist am Sonntag, 16. August, von 17 bis 19 Uhr geschaltet. Unter der Rufnummer (0 23 06) 30 174 81 ist Andreas Mildner erreichbar. Der Ratsherr wirbt für mehr Schwimmfläche in Lünen, damit jedes Kind das Schwimmen lernen kann.



„Fast 60 Prozent aller Kinder können nicht oder nicht richtig schwimmen“, sagt Andreas Mildner. Der GFL-Ratsherr verweist auf die Angaben der DLRG. Danach ist die Nichtschwimmer-Quote seit Jahren steigend. Das sei keine Statistik, so Mildner, sondern lebensgefährlich.

„Lünen hat zu wenig Schwimmfläche. Vier Hallenbäder wurden geschlossen. Damit hat sich das Schwimmangebot halbiert. Das Lippe-Bad reicht für 88.000 Bürger dieser Stadt nicht aus.“ Die Wartezeit auf einen Schwimmkurs beträgt bis zu einem Jahr. Um den Engpass zu beseitigen, hatte die GFL immer wieder Anträge auf Erweiterung der Ganzjahres-Schwimmfläche gestellt. SPD und CDU scheinen zufrieden mit der Misere; sie lehnten die GFL-Anträge immer wieder ab.

Was tun? GFL-Ratsherr Andreas Mildner hofft darauf, dass sich mit der Wahl am 13. September die Mehrheiten im Rat der Stadt ändern. Deshalb will die neue GFL-Fraktion in einer der ersten Ratssitzungen im November ihren Antrag erneuern – in der Hoffnung, dass sich dann eine Mehrheit der Vernunft findet.

