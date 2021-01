Schneemann-Wettbewerb des Turnvereins Eintracht:

Da Corona ein gemeinsames Sporttreiben nicht zulässt, hatte Kinder-Übungsleiterin Miriam Badejo vom TV Eintracht eine tolle Idee, wie man die Kinder an die frische Luft und in Bewegung bekommt. Als sie am Sonntagmorgen die weiße Pracht entdeckte, rief sie ihre Gruppe spontan dazu auf, einen Schneemann zu bauen und ein Foto vom fertigen Werk zu schicken.

Die Kinder hatten ihren Spaß an Schnee und Schneemännern. Es sind einige tolle Schneemänner gebaut worden und die eingegangenen Fotos veröffentlichen wir hier. Wir bedanken uns bei Acelya und Fulya, Emma und Jakob, Emely, Melinay, Lucy, Mia Marie und Zoe.

Leider geht die weiße Pracht schon ihrem Ende zu, aber vielleicht hilft Ihnen ja das Online-Angebot des TV Eintracht sich und Ihren Nachwuchs zu bewegen.

Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund und munter, damit wir bald wieder gemeinsam Sport treiben können.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage unter: tve-brambauer.