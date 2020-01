Im Januar 2020 beginnt wieder ein Anfängerkursus Aikido in Lünen. Am Mittwoch den 08. Januar 2020 geht es um 19.00 Uhr los. Der Kurs ist für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren gedacht. Um teilzunehmen braucht man nur bequeme Sportkleidung. Trainiert wird barfuss auf weichen Matten.

Aikido ist eine Kampfkunst aus Japan. Sie ist rein defensiv ausgelegt und hat in erster Linie nicht das Ziel, den Gegner zu verletzen. Vielmehr wird die Energie eines Angreifers so umgelenkt, dass er aus dem Gleichgewicht gebracht wird und/oder eines seiner Hand- / Armgelenke so verdreht und festgehalten wird, dass ein weiterer Angriff unmöglich wird. Bei richtiger Anwendung ist keine Kraft nötig, weshalb sich Aikido auch ideal für Frauen eignet. Es gibt auch keine Alterbeschränkung, Aikido kann bis ins hohe Alter praktiziert werden. Das Verletzungsrisiko ist vergleichsweise gering.

Es gibt im Aikido auch keinerlei Wettkampf oder Turniere. Wer auf Pokale, Medallien oder Bestätigung durch Dritte aus ist, ist beim Aikido falsch. Ziel ist, die eigene Technik, Haltung, Gleichgewicht und Gelenkigkeit zu perfektionieren. Um den Begründer des Aikido, Morihei Ueshiba, zu zitieren: “Der größte Sieg ist der Sieg über sich selbst”:

Im Anfängerkurs wird zunächst der sichere Stand und die wichtigsten Schrittfolgen vermitteln. Man lernt - sollte man stürzen oder geworfen werden - mit einer Vorwärts- oder Rückwärtsrolle verletzungsfrei abzurollen und sofort wieder in den Stand zu gelangen. Man lernt auch, einem Angriff erst einmal auszuweichen sowie erste Grundtechniken zur Verteidigung.

Der Kurs geht über 5 Wochen vom 08.01.2020 bis zum 05.02.2020. Er findet jeweils mittwochs von 19:00 Uhr bis 20.30 Uhr in der Turnhalle der Viktoria-Schule, Augustastr. 1 in Lünen statt. Der Kurs kostet 20,00 Euro.

Nach Kursende besteht natürlich die Möglichkeit, als Vereinsmitglied weiter zu trainieren.

Anmeldungen und mehr Informationen unter www.aikido-luenen.de, per E-Mail unter info@aikido-luenen.de oder telefonisch ab 16.00 Uhr unter 0176-66639385.