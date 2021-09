Die Mischung macht's - Badminton für Jugendliche ab 11 Jahre:

Die Gruppe richtet sich sowohl an Jungen als auch an Mädchen, die Spaß am Spiel mit Schläger und Ball über das Netz haben.

Es sind noch Plätze frei:

Immer donnerstags geht die Badminton-Jugend des TV Eintracht auf Punktejagd. Durch die lange Corona-Pause gibt es in dieser Gruppe noch freie Kapazitäten.

Spaß am Spiel:

Zwar gibt es nach dem Aufwärmen auch einige Technik- und Taktikübungen, um die Spielfertigkeit zu schulen, im Vordergrund der Stunde steht aber der Spaß an der Bewegung und am Spiel.

Die Stunde findet immer donnerstags von 18:30 bis 20 Uhr an der Turnhalle der Profilschule (Friedhofstr. in Brambauer) statt.

Achtung: Eine Teilnahme ist nur geimpft, genesen oder getestet möglich. Bei Schüler*innen reicht die Vorlage des Schülerausweises.

Nähere Informationen zum Verein und seinem Angebot finden Sie auf der "Homepage des TV Eintracht".