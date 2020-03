Auf Grund der Gefahren durch Corona schließt sich der TV Eintracht Brambauer den Schulen in NRW an und beendet seinen gesamten Übungsbetrieb bis nach den Osterferien. Dies betrifft Kinder- wie Erwachsenengruppen. Damit soll die Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Corona-Virus an dieser Stelle minimiert werden.

Der Verein hofft, dass der Übungsbetrieb nach den Osterferien wieder wie gewohnt aufgenommen werden kann.